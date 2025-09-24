STBL

STBL adalah platform terdesentralisasi non-kustodian yang dirancang untuk mendefinisikan ulang utilitas stablecoin dengan menggabungkan imbal hasil, transparansi, dan dukungan aset dunia nyata (RWA). Pada intinya, STBL adalah mekanisme untuk mencetak stablecoin — yaitu USST dan YLD — dengan keunggulan unik yang menonjol dalam ekosistem DeFi: imbal hasil tanpa staking, tanpa penguncian, dan pertumbuhan yang didukung RWA.

NamaSTBL

PeringkatNo.600

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.33%

Suplai Peredaran500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.05%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6107798696411226,2025-09-24

Harga Terendah0.03430300464926768,2025-12-18

Blockchain PublikBSC

