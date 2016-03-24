STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

NamaSTEEM

PeringkatNo.493

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.29%

Suplai Peredaran536,495,324.173

Suplai Maks.

Total Suplai536,495,324.173

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2016-03-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.574419975280762,2018-01-03

Harga Terendah0.06022799046754747,2025-12-19

Blockchain PublikSTEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem's blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
STEEM/USDT
STEEM
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (STEEM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
