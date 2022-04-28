STEPN

STEPN adalah aplikasi gaya hidup Web3 dengan elemen Game-Fi dan Social-Fi bawaan. STEPN dibangun di sekitar aktivitas harian yang penting bagi kebanyakan orang – bergerak. Kami adalah proyek pertama yang secara efektif menghidupkan konsep gerakan & penghasilan yang berfungsi, menyelesaikan 4 dari 500+ proyek di Solana Ignition Hackathon 2021. Pengguna melengkapi diri mereka dengan NFT dalam bentuk Sepatu Kets. Dengan berjalan, jogging, atau berlari di luar ruangan, pengguna akan mendapatkan mata uang game, yang dapat digunakan dalam game, atau diuangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan Game-Fi, STEPN bertujuan untuk mendorong jutaan orang ke gaya hidup yang lebih sehat, memerangi perubahan iklim dan menghubungkan publik ke Web 3.0, sambil secara bersamaan bergantung pada aspek Social-Fi untuk membangun platform tahan lama yang mendorong konten Web 3.0 yang dibuat pengguna.

NamaSTEPN

PeringkatNo.442

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,62%

Suplai Peredaran3.111.400.155,102167

Suplai Maks.0

Total Suplai5.073.850.155,102167

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.114427206028121,2022-04-28

Harga Terendah0.013182670612305493,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.