STOP

LETSTOP adalah aplikasi pertama yang memberi penghargaan kepada pengendara yang aman dengan voucher atau kripto. Dengan 1 juta unduhan dan 70 juta km yang aman di 180 negara, $STOP didukung oleh Solana.

NamaSTOP

PeringkatNo.2032

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.29%

Suplai Peredaran68,413,134.26999564

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai99,999,214.27546278

Tingkat Peredaran0.6841%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1,2024-11-18

Harga Terendah0.015194677959478993,2025-12-14

Blockchain PublikSOL

PengantarLETSTOP adalah aplikasi pertama yang memberi penghargaan kepada pengendara yang aman dengan voucher atau kripto. Dengan 1 juta unduhan dan 70 juta km yang aman di 180 negara, $STOP didukung oleh Solana.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.