Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

NamaSTORJ

PeringkatNo.405

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.68%

Suplai Peredaran422,973,378.63491154

Suplai Maks.0

Total Suplai424,999,998.00000113

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2017-07-03 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.4097 USDT

All-Time High3.90788278,2021-03-28

Harga Terendah0.0483529328365,2020-03-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

