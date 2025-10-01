STRIKE

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

PeringkatNo.1896

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran209,900,000

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1049%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.038382423217328904,2025-10-01

Harga Terendah0.006845677467288296,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

