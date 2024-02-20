STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

PeringkatNo.105

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.93%

Suplai Peredaran5,042,911,293.348971

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.5042%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.6618567668936515,2024-02-20

Harga Terendah0.0467136863428252,2025-10-10

Blockchain PublikSTARK

