SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

NamaSUI

PeringkatNo.18

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0022%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)27.93%

Suplai Peredaran3,792,183,074.7738876

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3792%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.351851996195496,2025-01-06

Harga Terendah0.36434978773897353,2023-10-19

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

