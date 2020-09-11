SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NamaSUN

PeringkatNo.116

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran19,196,863,727.011192

Suplai Maks.19,900,730,000

Total Suplai19,900,730,000

Tingkat Peredaran0.9646%

Tanggal Penerbitan2020-09-11 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05435516929972846,2021-10-20

Harga Terendah0.0046319555547312,2022-11-14

Blockchain PublikTRX

Sektor

Media Sosial

