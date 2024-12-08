SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

NamaSUPRA

PeringkatNo.770

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,00

Suplai Peredaran21.637.942.330,282135

Suplai Maks.100.000.000.000

Total Suplai80.815.492.543,03882

Tingkat Peredaran0.2163%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07345197583389378,2024-12-08

Harga Terendah0.00070033088392068,2025-12-21

Blockchain PublikSUPRA

