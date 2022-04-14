SWAP

HyperSwap adalah DEX asli pertama untuk HyperEVM. HyperSwap terintegrasi secara mendalam di seluruh HyperEVM dengan sebagian besar protokol, token, dan penyedia likuiditas terkemuka dalam ekosistem.

NamaSWAP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikHYPEREVM

Sektor

Media Sosial

