Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

PeringkatNo.2711

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran889,788,091.4323165

Suplai Maks.925,000,000

Total Suplai889,788,091.4323165

Tingkat Peredaran0.9619%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.13198303,2021-02-19

Harga Terendah0.000070124516478627,2025-06-13

Blockchain PublikETH

