SWTCH

Switchboard adalah pusat segalanya, yang memungkinkan pengguna membuat umpan data yang cepat, dapat disesuaikan, dan dapat diverifikasi tanpa izin untuk aplikasi web3 & DeFi.

NamaSWTCH

PeringkatNo.1444

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.90%

Suplai Peredaran171,606,373

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1716%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20357481128794683,2025-09-10

Harga Terendah0.026060602604910093,2026-01-07

Blockchain PublikSOL

PengantarSwitchboard adalah pusat segalanya, yang memungkinkan pengguna membuat umpan data yang cepat, dapat disesuaikan, dan dapat diverifikasi tanpa izin untuk aplikasi web3 & DeFi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.