Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

PeringkatNo.496

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)10.52%

Suplai Peredaran212,501,737.07897612

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2125%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.272762030531162,2024-06-06

Harga Terendah0.15559339122394938,2025-12-19

Blockchain PublikETH

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
TAIKO/USDT
Taiko
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TAIKO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
