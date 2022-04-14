TAKE

OVERTAKE sedang membangun pasar aset game generasi berikutnya di Sui, yang dirancang untuk menghadirkan likuiditas aset game Web2 senilai lebih dari $55 miliar secara onchain. Misi kami adalah memperbaiki infrastruktur kepemilikan dan pembayaran yang rusak dalam game dengan memulai dengan escrow onchain dan kepemilikan bersama yang diberlakukan, kemudian memungkinkan kepemilikan aset game yang terverifikasi dan tidak dapat diubah melalui integrasi studio langsung.

NamaTAKE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSUI

OVERTAKE sedang membangun pasar aset game generasi berikutnya di Sui, yang dirancang untuk menghadirkan likuiditas aset game Web2 senilai lebih dari $55 miliar secara onchain. Misi kami adalah memperbaiki infrastruktur kepemilikan dan pembayaran yang rusak dalam game dengan memulai dengan escrow onchain dan kepemilikan bersama yang diberlakukan, kemudian memungkinkan kepemilikan aset game yang terverifikasi dan tidak dapat diubah melalui integrasi studio langsung.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

TAKE/USDT
Overtake
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TAKE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
