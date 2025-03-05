TCAPY

TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.

NamaTCAPY

PeringkatNo.4354

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.756,871,879,418

Total Suplai664,071,289,168

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.004019076467202727,2025-03-05

Harga Terendah0.000037148424563557,2026-01-02

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.


TCAPY/USDT
TonCapy
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TCAPY)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
