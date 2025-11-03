TEAFI

Tea-Fi adalah DeFi SuperApp yang menyederhanakan perolehan dan menghilangkan hambatan terhadap keuangan terdesentralisasi. Didukung oleh TeaPOT, mesin likuiditas milik protokol yang mendaur ulang hasil riil kembali ke pengguna, Tea-Fi menyatukan pembangkitan hasil, pertukaran, dan alat gas dalam satu antarmuka yang mulus. Dengan Easy-Gas, SuperSwap, dan Tea-Fi Vaults, pengguna mengakses rute perolehan yang dikurasi tanpa mengelola banyak token atau platform. Dibangun untuk kesederhanaan dan keberlanjutan, Tea-Fi mendorong hasil riil, pembelian kembali token, dan pertumbuhan jangka panjang.

NamaTEAFI

PeringkatNo.1953

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.54%

Suplai Peredaran50,010,000

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai300,000,000

Tingkat Peredaran0.1667%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5015160151442424,2025-11-03

Harga Terendah0.023495477831675816,2026-01-01

Blockchain PublikBSC

PengantarTea-Fi adalah DeFi SuperApp yang menyederhanakan perolehan dan menghilangkan hambatan terhadap keuangan terdesentralisasi. Didukung oleh TeaPOT, mesin likuiditas milik protokol yang mendaur ulang hasil riil kembali ke pengguna, Tea-Fi menyatukan pembangkitan hasil, pertukaran, dan alat gas dalam satu antarmuka yang mulus. Dengan Easy-Gas, SuperSwap, dan Tea-Fi Vaults, pengguna mengakses rute perolehan yang dikurasi tanpa mengelola banyak token atau platform. Dibangun untuk kesederhanaan dan keberlanjutan, Tea-Fi mendorong hasil riil, pembelian kembali token, dan pertumbuhan jangka panjang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.