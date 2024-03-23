TES

Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.

NamaTES

PeringkatNo.3191

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran10,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0001327546551544,2024-03-23

Harga Terendah0.003076060331263499,2025-06-15

Blockchain PublikBLAST

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
TES/USDT
Titan
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TES)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
