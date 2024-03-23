TES

Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.

NamaTES

PeringkatNo.3191

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran10,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0001327546551544,2024-03-23

Harga Terendah0.003076060331263499,2025-06-15

Blockchain PublikBLAST

