Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

NamaTET

PeringkatNo.1502

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.71%

Suplai Peredaran9,934,587.69190468

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.9934%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High45.24342090893949,2024-01-07

Harga Terendah0.34386360138853483,2026-01-09

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

