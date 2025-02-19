TEVA

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

NamaTEVA

PeringkatNo.2042

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran489,913,207

Suplai Maks.0

Total Suplai4,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02957069755751843,2025-02-19

Harga Terendah0.001420640398447995,2025-12-19

Blockchain PublikBASE

PengantarTevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.