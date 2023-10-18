THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

PeringkatNo.638

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)13.33%

Suplai Peredaran121,752,673.211829

Suplai Maks.326,120,291

Total Suplai273,520,630.27662396

Tingkat Peredaran0.3733%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.10318040169636,2024-11-27

Harga Terendah0.07220387483514598,2023-10-18

Blockchain PublikBSC

