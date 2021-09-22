THN

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

NamaTHN

PeringkatNo.3110

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran390,752,313

Suplai Maks.0

Total Suplai1,974,198,687

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.62605608349491,2021-09-22

Harga Terendah0.000189733478213515,2025-12-30

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

