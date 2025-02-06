TICO

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

NamaTICO

PeringkatNo.2052

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran2,139,274,887.7694

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2139%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01893343419011232,2025-02-06

Harga Terendah0.000490735796815573,2026-01-09

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

Sektor

Media Sosial

