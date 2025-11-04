TITN

THORWallet adalah dompet DeFi non-kustodian yang menghadirkan keuangan terdesentralisasi kepada pengguna di seluruh dunia, menawarkan pertukaran lintas rantai yang lancar, penghasilan, manajemen aset, rekening bank Swiss multi mata uang, dan segera perdagangan abadi yang tersedia dari kenyamanan ponsel pintar Anda. THORWallet adalah antarmuka seluler lintas rantai yang tumbuh paling cepat berdasarkan volume swap.

NamaTITN

PeringkatNo.994

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.67%

Suplai Peredaran42,500,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0425%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2777091031063103,2026-01-07

Harga Terendah0.04289394631364473,2025-11-04

Blockchain PublikBASE

THORWallet adalah dompet DeFi non-kustodian yang menghadirkan keuangan terdesentralisasi kepada pengguna di seluruh dunia, menawarkan pertukaran lintas rantai yang lancar, penghasilan, manajemen aset, rekening bank Swiss multi mata uang, dan segera perdagangan abadi yang tersedia dari kenyamanan ponsel pintar Anda. THORWallet adalah antarmuka seluler lintas rantai yang tumbuh paling cepat berdasarkan volume swap.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

THORWallet
