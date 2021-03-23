TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

NamaTLOS

PeringkatNo.1077

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.45%

Suplai Peredaran446,790,652.9058

Suplai Maks.0

Total Suplai466,842,982.5067

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-03-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.4287062007591227,2022-02-07

Harga Terendah0.00975328,2020-12-05

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

TLOS/USDT
Telos
