TON

Selain memproses jutaan transaksi per detik, ekosistem berbasis blockchain TON memiliki semua peluang untuk memunculkan Internet Web3.0 asli dengan penyimpanan terdesentralisasi, jaringan anonim, DNS, pembayaran instan, dan berbagai layanan terdesentralisasi.

NamaTON

PeringkatNo.27

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0014%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.32%

Suplai Peredaran2,417,572,721.537457

Suplai Maks.∞

Total Suplai5,150,721,127.139989

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.235022765920782,2024-06-15

Harga Terendah0.39061681567469,2021-09-20

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

