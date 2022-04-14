TOWER

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

NamaTOWER

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10.000.000.000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

