TOWNS

Towns Protocol adalah proyek infrastruktur komunikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengembang membangun aplikasi perpesanan real-time. Protokol ini terdiri dari blockchain Layer 2 yang kompatibel dengan EVM, node aliran terdesentralisasi untuk pengiriman pesan, dan smart contract yang diterapkan pada Base, sebuah Ethereum Layer 2.

NamaTOWNS

PeringkatNo.814

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.61%

Suplai Peredaran2,715,018,588

Suplai Maks.15,327,986,354

Total Suplai10,370,325,792

Tingkat Peredaran0.1771%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08393456874511798,2025-08-05

Harga Terendah0.00247547300739468,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

PengantarTowns Protocol adalah proyek infrastruktur komunikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengembang membangun aplikasi perpesanan real-time. Protokol ini terdiri dari blockchain Layer 2 yang kompatibel dengan EVM, node aliran terdesentralisasi untuk pengiriman pesan, dan smart contract yang diterapkan pada Base, sebuah Ethereum Layer 2.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.