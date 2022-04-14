TOWN

Alt.town adalah Platform Pertumbuhan Nilai Selebriti Virtual. Alt.town adalah layanan yang memungkinkan pengguna memperdagangkan nilai kreator virtual yang dinyatakan dalam aset digital. Nilai kreator didasarkan pada konten dan fandom mereka. Selebriti virtual seperti VTuber, influencer virtual, dan idola virtual yang bergabung dengan Alt.town akan menerbitkan aset digital bernama DNA, yang melambangkan nilai mereka. Pengguna, termasuk penggemar dan pendukung Web3, dapat membeli DNA selebritas virtual favorit mereka, mengantisipasi peningkatan nilai dan menikmati konten yang disediakan oleh selebritas tersebut. Harga aset digital ini ditentukan oleh transaksi antar pengguna, yang didukung oleh perdagangan buku pesanan berbasis on-chain.

NamaTOWN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

