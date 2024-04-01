TRADE

POLYTRADE adalah protokol terdesentralisasi berbasis blockchain yang bertujuan untuk mengubah pembiayaan piutang & menghubungkan pembeli, penjual, perusahaan asuransi, & investor untuk pengalaman perdagangan yang mulus. Nilai pasar DeFi global meningkat dalam triliunan dengan sejumlah besar nilai total terkunci di dalamnya setiap hari. Polytrade akan memanfaatkan kumpulan likuiditas besar-besaran dunia kripto dengan membuat tokenisasi faktur dunia nyata dan membawanya secara on-chain ke dalam ruang DeFi.

NamaTRADE

PeringkatNo.1672

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.08%

Suplai Peredaran41,288,875

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.067126392343356,2024-04-01

Harga Terendah0.032860460537677307,2025-12-03

Blockchain PublikMATIC

POLYTRADE adalah protokol terdesentralisasi berbasis blockchain yang bertujuan untuk mengubah pembiayaan piutang & menghubungkan pembeli, penjual, perusahaan asuransi, & investor untuk pengalaman perdagangan yang mulus. Nilai pasar DeFi global meningkat dalam triliunan dengan sejumlah besar nilai total terkunci di dalamnya setiap hari. Polytrade akan memanfaatkan kumpulan likuiditas besar-besaran dunia kripto dengan membuat tokenisasi faktur dunia nyata dan membawanya secara on-chain ke dalam ruang DeFi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

