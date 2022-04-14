TRADOOR

Tradoor adalah cara tercepat dan ternyaman untuk berdagang Opsi dan Perps di web, seluler, dan Telegram. Mulailah dengan modal lebih sedikit di muka, dan nikmati perdagangan privat satu ketukan, tanpa biaya tersembunyi.

NamaTRADOOR

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai60,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarTradoor adalah cara tercepat dan ternyaman untuk berdagang Opsi dan Perps di web, seluler, dan Telegram. Mulailah dengan modal lebih sedikit di muka, dan nikmati perdagangan privat satu ketukan, tanpa biaya tersembunyi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.