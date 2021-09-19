TRAVA

TRAVA adalah pasar terdesentralisasi pertama di dunia untuk pinjaman lintas rantai. Sementara pendekatan yang ada hanya menyediakan satu atau beberapa kumpulan pinjaman dengan parameter mereka sendiri seperti suku bunga pinjaman/pasokan, ambang likuidasi, rasio Pinjaman-ke-Nilai, atau daftar terbatas mata uang kripto yang dapat ditukar, TRAVA menawarkan mekanisme yang fleksibel di mana pengguna dapat membuat dan mengelola kumpulan pinjaman mereka sendiri untuk memulai bisnis pinjaman. TRAVA juga menawarkan fungsi skor kredit berdasarkan data keuangan analisis on-chain sebagai alat yang berguna yang mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan bagi semua pengguna. Sekarang, kami telah menerapkan kumpulan pinjaman kami di BSC dan di jaringan Fantom. Di masa depan, kami berencana untuk memperluas platform pinjaman kami ke jaringan lain: Ethereum, Polygon, Avalanche,... untuk membangun solusi komprehensif untuk pinjaman lintas-rantai.

NamaTRAVA

PeringkatNo.2700

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran4,421,344,976.643667

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai4,745,402,992.914396

Tingkat Peredaran0.8842%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04662123961816,2021-09-19

Harga Terendah0.000054074751691128,2025-11-21

Blockchain PublikBSC

