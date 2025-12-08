TRCR

Tracer membangun tulang punggung keuangan bagi ekonomi penghapusan karbon dengan menggabungkan transparansi blockchain dengan model token ganda yang dirancang untuk membuka likuiditas, memberi insentif bagi partisipasi, dan mendanai proyek-proyek yang kekurangan modal. Dengan mekanisme distribusi deflasi TRCR, tata kelola/governance token Carrot melalui Tracer DAO, dan fokus pada ketertelusuran yang terverifikasi, Tracer memungkinkan individu dan institusi untuk terlibat dengan percaya diri dalam pasar kredit karbon. Dengan menjembatani keberlanjutan dengan keuangan terdesentralisasi, Tracer mengubah tantangan mendesak perubahan iklim menjadi salah satu peluang keuangan paling signifikan di zaman kita.

NamaTRCR

PeringkatNo.4820

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.12,500,000,000

Total Suplai12,500,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.014238421365938952,2025-12-08

Harga Terendah0.000575015156956112,2026-01-05

Blockchain PublikARB

