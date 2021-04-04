TRIBE

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

NamaTRIBE

PeringkatNo.4393

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,00

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai1.000.000.000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-04-04 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.49166441,2021-04-04

Harga Terendah0,2021-04-03

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

