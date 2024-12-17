TRIO

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

NamaTRIO

PeringkatNo.4225

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.064342935810972,2024-12-17

Harga Terendah0.01526031161979321,2025-12-23

Blockchain PublikBRC20

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.