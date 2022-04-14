TRUST

Intuisi mendesentralisasikan informasi—kepercayaannya, kepemilikannya, kemampuannya untuk ditemukan, dan monetisasinya—sehingga lebih banyak intuisi manusia dapat mengalir ke dunia. Dibangun oleh para veteran industri kripto dan pelopor identitas terdesentralisasi—banyak di antaranya telah bekerja sama selama hampir satu dekade—Intuisi adalah blockchain dan protokol pertama yang dibangun khusus untuk keuangan informasi: gagasan bahwa informasi itu sendiri dapat disusun, diverifikasi, dipertukarkan, dan dinilai seperti aset keuangan.

NamaTRUST

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarIntuisi mendesentralisasikan informasi—kepercayaannya, kepemilikannya, kemampuannya untuk ditemukan, dan monetisasinya—sehingga lebih banyak intuisi manusia dapat mengalir ke dunia. Dibangun oleh para veteran industri kripto dan pelopor identitas terdesentralisasi—banyak di antaranya telah bekerja sama selama hampir satu dekade—Intuisi adalah blockchain dan protokol pertama yang dibangun khusus untuk keuangan informasi: gagasan bahwa informasi itu sendiri dapat disusun, diverifikasi, dipertukarkan, dan dinilai seperti aset keuangan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.