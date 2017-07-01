TRX

TRON: Desentralisasi Web TRON didedikasikan untuk membangun infrastruktur untuk Internet yang benar-benar terdesentralisasi. Protokol TRON, salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia yang menawarkan dukungan skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan komputasi throughput tinggi (HTC) yang berfungsi sebagai dasar untuk semua aplikasi terdesentralisasi di ekosistem TRON. Hal ini juga memberikan kompatibilitas yang lebih baik untuk kontrak pintar Ethereum melalui platform kontrak pintar yang inovatif dan dapat dipasang. Sejak 24 Juli 2018, TRON mengakuisisi BitTorrent Inc. yang merupakan perusahaan teknologi Internet yang berbasis di San Francisco. Ini merancang teknologi terdistribusi yang menskalakan secara efisien, menjaga kecerdasan tetap terdepan, dan membuat pembuat dan konsumen tetap mengendalikan konten dan data mereka. Setiap bulan lebih dari 170 juta orang menggunakan produk yang dikembangkan BitTorrent Inc. Protokolnya memindahkan sebanyak 40% dari lalu lintas Internet dunia setiap hari. Sekarang TRON adalah salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna.

NamaTRX

PeringkatNo.8

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0089%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.60%

Suplai Peredaran94,700,310,937.97256

Suplai Maks.∞

Total Suplai94,700,307,666.69246

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2017-07-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0015 USDT

All-Time High0.44067471530141733,2024-12-03

Harga Terendah0.001091259997338057,2017-09-15

Blockchain PublikTRX

Sektor

Media Sosial

