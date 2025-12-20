TTD

Tradetide is the first execution-first AI trading agent for crypto. Unlike most DeFi agents that stop at intent parsing or single-strategy bots, Tradetide is built from the ground up to connect AI insights with real, reliable execution — evolving into autonomous portfolio agents and a full alpha agent network built on DeFi-native infrastructure.

NamaTTD

PeringkatNo.2322

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.31%

Suplai Peredaran137,500,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1375%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08754620684391792,2025-12-20

Harga Terendah0.004241038939682229,2026-01-13

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Loading...