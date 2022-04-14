TURTLE

Turtle adalah protokol distribusi Web3 yang memonetisasi aktivitas dompet pengguna—termasuk penyebaran likuiditas, hasil yang diperoleh, swap melalui mitra, staking, dan penggunaan referral—melalui API, yang memungkinkan mitra distribusi menghasilkan pendapatan tambahan dengan lancar tanpa menambahkan risiko atau langkah ekstra bagi pengguna.

NamaTURTLE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarTurtle adalah protokol distribusi Web3 yang memonetisasi aktivitas dompet pengguna—termasuk penyebaran likuiditas, hasil yang diperoleh, swap melalui mitra, staking, dan penggunaan referral—melalui API, yang memungkinkan mitra distribusi menghasilkan pendapatan tambahan dengan lancar tanpa menambahkan risiko atau langkah ekstra bagi pengguna.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.