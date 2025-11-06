UAI

UnifAI mendukung agen AI otonom era baru yang menyederhanakan DeFi untuk semua orang. Pengguna dapat mengotomatiskan strategi LPing, perdagangan, dan peminjaman—tanpa perlu pengkodean. Setiap agen AI meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan on-chain. Saat ini, UnifAI mendukung strategi Polymarket, Meteora (Solana), dan Drift, dengan perluasan ke jaringan EVM yang sedang berlangsung. Fitur Utama: Otomatisasi Strategi: Buat atau salin strategi berkinerja terbaik dengan satu klik. UniQ: Pendamping AI DeFi Anda untuk wawasan, analitik, dan penemuan strategi.

NamaUAI

PeringkatNo.552

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.54%

Suplai Peredaran239,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.239%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.28594907853603924,2025-11-07

Harga Terendah0.05181624964526384,2025-11-06

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

