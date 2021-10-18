UBSN

Silent Notary adalah layanan terdesentralisasi multiplatform yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keberadaan, integritas, atribusi komunikasi, proses, dan data yang penting bagi pengguna dan bisnis mereka. Sertifikasi dan lindungi data pengguna tanpa bergantung pada pihak ketiga.

NamaUBSN

PeringkatNo.6380

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.186,462,812,051

Total Suplai186,462,812,051

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.003412566698066311,2021-11-11

Harga Terendah0,2021-10-18

Blockchain PublikETH

PengantarSilent Notary adalah layanan terdesentralisasi multiplatform yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keberadaan, integritas, atribusi komunikasi, proses, dan data yang penting bagi pengguna dan bisnis mereka. Sertifikasi dan lindungi data pengguna tanpa bergantung pada pihak ketiga.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.