UCOIN

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

NamaUCOIN

PeringkatNo.5677

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06424320268888757,2024-11-25

Harga Terendah0.000279869882592026,2025-12-20

Blockchain PublikBSC

PengantarU-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.