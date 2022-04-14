ULA

Ulalo memberdayakan individu dengan kendali atas data kesehatan mereka melalui platform terdesentralisasi. Dompet Pasien Cerdas kami, yang dibangun di subjaringan Avalanche L1, menyimpan riwayat medis dengan aman dan memungkinkan monetisasi data anonim untuk penelitian. Kami semakin memberdayakan pasien di seluruh dunia dengan diagnostik dan wawasan kesehatan berbasis AI.

NamaULA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

PengantarUlalo memberdayakan individu dengan kendali atas data kesehatan mereka melalui platform terdesentralisasi. Dompet Pasien Cerdas kami, yang dibangun di subjaringan Avalanche L1, menyimpan riwayat medis dengan aman dan memungkinkan monetisasi data anonim untuk penelitian. Kami semakin memberdayakan pasien di seluruh dunia dengan diagnostik dan wawasan kesehatan berbasis AI.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ULA/USDT
Ulalo HealthPassport
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ULA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ULA/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ULA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...