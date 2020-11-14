UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

NamaUNFI

PeringkatNo.2080

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.82%

Suplai Peredaran9,548,650.10357291

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai9,548,651.10357291

Tingkat Peredaran0.9548%

Tanggal Penerbitan2020-11-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High43.91306093,2021-03-01

Harga Terendah0.07354440777592298,2025-12-24

Blockchain PublikETH

PengantarUnifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.