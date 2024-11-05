UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

NamaUNIT0

PeringkatNo.2389

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.68%

Suplai Peredaran5,099,246

Suplai Maks.∞

Total Suplai101,172,673.98804311

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.788279893392064,2024-11-05

Harga Terendah0.07387983954308086,2025-12-13

Blockchain PublikWAVES

Sektor

Media Sosial

