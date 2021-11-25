UOS

Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof.

NamaUOS

PeringkatNo.1362

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.08%

Suplai Peredaran479,621,852.4316

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.4647588770712794,2021-11-25

Harga Terendah0.007499475334786399,2025-12-17

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

