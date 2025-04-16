USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

NamaUSD1

PeringkatNo.32

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)35.70%

Suplai Peredaran3,394,483,677.438283

Suplai Maks.0

Total Suplai3,394,483,677.438283

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0147221909224569,2025-05-12

Harga Terendah0.990972014891515,2025-04-16

Blockchain PublikETH

