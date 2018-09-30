USDC

USDCoin (USDC) adalah stablecoin cadangan penuh dolar AS yang dikeluarkan oleh Circle, dan didasarkan pada kerangka kerja stablecoin fiat open source yang dikembangkan oleh CENTRE.

NamaUSDC

PeringkatNo.7

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.024%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.33%

Suplai Peredaran74,987,758,493.9927

Suplai Maks.0

Total Suplai74,987,758,493.9927

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2018-09-30 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan1 USDT

All-Time High2.349556378332484,2021-11-16

Harga Terendah0.8774,2023-03-11

Blockchain PublikETH

