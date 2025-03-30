USDF

Falcon Finance adalah protokol dolar sintetis generasi berikutnya yang dirancang untuk menyediakan perolehan hasil yang berkelanjutan dan kompetitif di semua kondisi pasar. Dibangun di atas kerangka risiko tingkat institusional dengan landasan transparansi, Falcon Finance menetapkan tolok ukur baru untuk aset sintetis dalam keuangan terdesentralisasi.

NamaUSDF

PeringkatNo.202

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran2,056,510,420.246602

Suplai Maks.0

Total Suplai2,056,510,420.246602

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0243014891348232,2025-03-30

Harga Terendah0.909369011278203,2025-07-08

Blockchain PublikETH

