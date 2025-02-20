USDR

StablR USD (USDR) adalah stablecoin yang didukung Dolar AS yang sesuai dengan MiCAR, dipatok dengan nilai Dolar AS dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR USD (USDR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses untuk menggantikan mata uang konvensional. StablR USD (USDR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan unit hitung. Beberapa kegunaan utama StablR USD (USDR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional (valuta asing), serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

NamaUSDR

PeringkatNo.1160

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)640,33%

Suplai Peredaran7 537 159,85

Suplai Maks.

Total Suplai7 537 159,85

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.02146361646693,2025-02-20

Harga Terendah0.980782166260219,2025-03-07

Blockchain PublikETH

